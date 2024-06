Ivano Camarri, svolta nel caso del geometra scomparso in Valtellina: «Si indaga per omicidio. Pista di natura economica»

di Redazione web

La scomparsa di Ivano Camarri è avvolta nel mistero. La mattina del 14 dicembre 2023 il geometra sparisce nel nulla dopo essere uscito di casa dicendo che si sarebbe recato in auto a Milano per un appuntamento di lavoro. La famiglia a metà dicembre ne denunciò la scomparsa ai carabinieri di Traona (Sondrio), ma ora sempra essere arrivata una svolta nelle indagini.

La svolta

La Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, sta indagando per omicidio sul giallo della sparizione di Ivano Camarri, 70 anni, geometra residente a Mantello (Sondrio) di cui è stato vicesindaco e ancora in attività come professionista.

Il geometra aveva un appuntamento nell’ufficio di un collega in via Torino, zona centrale di Milano per incontrare alcuni clienti in merito a una compravendita di uno chalet in montagna. Ma a quell’incontro l’uomo non è mai arrivato. Il collega che l’attendeva, preoccupato, chiama la famiglia del geometra valtellinese che all'oscuro di tutti decide di lanciare l'allarme.

Partono le indagini che per mesi restano in totale stallo fino ad oggi. La pista che è battuta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Sondrio sarebbe di natura economica.

