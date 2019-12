Ivan Cordoba (ex Inter) col Suv contro uno scooter: travolto un 57enne

Domenica 8 Dicembre 2019, 10:59

Paura pera: l'ex difensore colombiano dell', infatti, è stato protagonista di uno spaventoso. Il Suv guidato dall'ex calciatore, infatti, si è schiantato contro uno, causando il ferimento di unCome riportano QuiComo e MilanoToday, l'incidente è avvenuto giovedì sera ad un incrocio nei pressi di piazzale Camerlata: dopo lo schianto,è sceso dal suo Range Rover per prestare immediatamente soccorso all'uomo in sella ad uno scooter. Ricoverato in ospedale, il 57enne è in condizioni gravi ma fuori pericolo.Sul posto è giunta la polizia locale per i rilievi del caso. Si tenta ora di ricostruire la dinamica dell'incidente: sembra cheabbia svoltato a sinistra ad un incrocio, senza riuscire a vedere l'uomo in scooter che sopraggiungeva.