Milano, processione della comunità islamica sciita dell'Ashura in centro

Come ogni anno la comunità musulmana sciita di Milano ha partecipato a una lunga processione in via Vittor Pisani, vicino alla stazione Centrale. Il corteo, che ha visto la presenza di centinaia di islamici, ha l'obiettivo di ricordare l'Ashura, un'importante ricorrenza musulmana.

Si tratta di un evento celebrato nel mondo musulmano con differenze a seconda dei Paesi e delle etnie. A Milano la processione viene organizzata ogni anno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 19:19

