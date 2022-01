Flessioni in tangenziale, Isac morì a vent'anni: nei guai i quattro amici

Una sfida tra amici ubriachi dopo una serata in disco, di quelle che sembrano delle semplici bravate e che invece si trasformano in tragedia. Un gesto insensato, dettato dai fumi dell'alcol. Oppure un'idea per apparire più coraggioso agli occhi degli altri membri del gruppo. La Procura di Milano sta vagliando tutte le ipotesi, anche quella che siano stati gli stessi quattro amici a incitare Isac Djaniel Beriani, il ventenne morto investito nella notte tra il 20 e il 21 novembre, lungo la tangenziale Est di Milano, mentre «stava facendo le flessioni in mezzo alla careggiata», nel tratto tra gli svincoli Camm e Forlanini. Una assurdità che gli è stata fatale. Beriani è stato travolto da un'auto guidata da un 21enne, ora indagato per omicidio stradale. La macchina sulla quale è arrivato Beriani, e sulla quale viaggiavano altri 5 ragazzi (tutti indagati per omissione di soccorso), è ripartita dopo l'incidente. I cinque hanno dichiarato di essere scappati per «paura e che quando sono andati via c'erano già altre persone a soccorrere il ferito».

Una versione su cui sono in corso accertamenti. Per verificare l'esatta dinamica dell'incidente, la Procura incaricherà un consulente tecnico. E sono attesi gli esiti dell'autopsia sul corpo della vittima nonché quelli degli esami tossicologici.

