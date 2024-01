Irresistibili Orsini e Branciaroli, omaggio al mondo degli attori

di Ferruccio Gattuso

Il tempo cura tutto, vuole il vecchio adagio. Ecco in quell’esatto luogo, reale o metaforico che sia, davvero mai si troveranno i protagonisti de “I ragazzi irresistibili”, piéce di culto del grande commediografo americano Neil Simon, già autore di perle come “La strana coppia”, “A piedi nudi nel parco”, “Rumors”. Perché il tempo non sembra essere passato (con le incomprensioni e le incavolature degli anni d’oro) e perché, quando si è attori, l’incastro sulla scena può essere da perfetti pezzi di puzzle, ma una volta scesi dal palcoscenico, la reazione chimica può essere nucleare. Esattamente ciò succede ai due vecchi lupi di teatro - impersonati da Umberto Orsini e Franco Branciaroli – al centro della storica commedia attesa al Teatro Strehler dal 16 al 21 gennaio, per la regia di Massimo Popolizio.

Due anziani attori di varietà, legati per anni e separatisi a causa di insanabili incompatibilità caratteriali, vengono invitati alla più classica delle reunion. Undici anni dopo il loro ultimo spettacolo, l’attore comico Willy Clark (Branciaroli) e la sua storica “spalla” Al Lewis (Orsini) potrebbero tornare in scena per la felicità dei fan.

Portata per la prima volta sulla scena nel 1972, trasformata in una pellicola di successo nel 1975 (bagnata di Oscar e Golden Globe) con la formidabile coppia formata da Walter Matthau e George Burns, “I ragazzi irresistibili” segna in teatro il ritorno insieme di Umberto Orsini e Franco Branciaroli a due anni esatti da “Pour un oui ou pour un non”, che andò in scena al teatro Grassi nel gennaio 2022. La versione pensata da Popolizio («Un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole, deliziose manie e tragiche miserie») più che al cinema guarda a illustri parenti teatrali come “Finale di partiita” di Samuel Beckett e “Il canto del cigno” di Anton.

