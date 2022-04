Ruba il telefono a una ragazza, tradito dalla geolocalizzazione: in manette un 18enne

Tradito dal cellulare. E' quanto successo ad un ragazzo di 18 anni che, nella notte tra sabato e domenica in via Pacini a Milano, ha strappato dalle mani di una ragazza 21enne il telefono per poi scappare facendo perdere le sue tracce. O meglio, è quanto sperava, perchè così non è stato. Grazie alla geolocalizzazione del telefono, il ragazzo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Leggi anche > Monza, grossa croce si stacca dal Duomo per il vento: ferito un bambino di 5 anni

Tutto è iniziato alla fermata del bus intorno alle 3:30 di notte: il ladro si è avvicinato alla giovane e dopo pochi istanti le ha strappato di mano l'Iphone per poi scappare. La 21enne lo ha rincorso per qualche centinaio di metri, ma senza riuscire a raggiungerlo. Subito, la ragazza ha segnalato alla polizia che il telefono si trovava in piazza Leonardo e lì gli agenti hanno trovato un ragazzo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Addosso aveva l'Iphone rubato e un altro telefono di cui non ha saputo fornire alcun dettaglio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto con strappo ed è stato indagato per ricettazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA