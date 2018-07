Un uomo si è dato fuoco a Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, ed è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, un passante avrebbe dato l'allarme e l'uomo, cosparso di liquido infiammabile, si sarebbe dato fuoco all'arrivo di una pattuglia della polizia. Due agenti si sono leggermente ustionati e sono stati portati a loro volta al Niguarda.



L'uomo che si è dato fuoco è un ventisettenne nordafricano regolare in Italia. Polizia e polizia locale sono stati avvisati da alcune persone della presenza di una persona sdraiata sulla carreggiata con una tanica di benzina. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il giovane ha iniziato a correre verso il centro della strada e si è dato fuoco.

