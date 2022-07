Pavia choc, gravissimo un 15enne investito da un treno: gli hanno amputato una gamba

È un 15enne di Codogno (Lodi) il passeggero investito da un treno nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Pavia. Ricoverato in ospedale al San Matteo, le sue condizioni sono gravissime.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Stando alla testimonianza di altri passeggeri presenti in stazione, l'adolescente avrebbe attraversato i binari senza accorgersi dell'arrivo di un treno da Milano. Il ragazzo è stato travolto e schiacciato all'altezza del torace e delle gambe. Stabilizzato sul posto da medici e infermieri del 118, è stato portato poi in pronto soccorso. Il 15enne è stato subito operato ma, per salvargli la vita, è stato necessario amputare una gamba. Dopo l'incidente, la circolazione dei treni a Pavia è stata interrotta, causando cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi fino a oltre un'ora e mezzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 13:34

