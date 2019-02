Tredici tifosi del Rapid Vienna sono stati denunciati dalla polizia per «possesso di artifizi pirotecnici» mentre entravano allo stadio Meazza di Milano per assistere alla partita di Europa League contro l'Inter. A loro carico il questore Marcello Cardona ha avviato i procedimenti per attuare il Daspo esteso anche alle competizioni calcistiche internazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA