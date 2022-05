Integration Heroes Match, Eto'o riporta in campo a San Siro tante stelle del calcio

Integration Heroes Match, l’incontro di beneficenza in programma lunedì 23 maggio allo Stadio Meazza, organizzato da Samuel Eto’o, sarà l’occasione per vedere o rivedere in campo volti noti della storia presente e passata del grande calcio come Francesco Totti, Javier Zanetti Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Júlio César e Maicon. Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni.

Una è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale.

La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano nelle zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana (https://www.slumsdunk.org/it/progetto/).

Oltre i confini e le barriere, a favore dell’integrazione scenderanno in campo anche tre artisti contemporanei: Mr. Savethewall (Deodato Arte), Oscar Brum (Looking For Art) e Giorgio Mussati (Bit Gallery), che personalizzeranno live a bordo campo tre palloni della Lega Serie A, che verranno successivamente messi all’asta in favore delle due associazioni. Inizialmente semplici “attrezzi del mestiere”, successivamente opere d’arte grazie all’intervento degli artisti contemporanei, i palloni saranno collocati in preziose teche create da 𝔊𝔞𝔦𝔫 ℭ𝔲𝔰𝔱𝔬𝔪 .

Non è la prima volta che l’arte incontra lo sport, condividendone i valori, già lo scorso marzo alcuni artisti di (un)fair, fiera-non fiera di arte contemporanea avevano personalizzato dei palloni da basket a supporto della causa e dell’operato di Slums Dunk. 23 maggio 2022: la notte delle stelle, la notte degli artisti, la notte degli EROI, tutti insieme alla Scala del calcio, uniti contro il razzismo e la discriminazione sociale per lanciare un messaggio al mondo con la forza comunicativa universale di sport, musica e arte e segnare il gol decisivo! L’evento è stato organizzato da Stars On Field per Samuel Eto’o, con il supporto di Lega Serie A. I biglietti dell’incontro sono acquistabili sul sito di Vivaticket.

