Inseguimento stile film nel cuore di Milano: Bmw si ribalta, fermati 3 romeni

Inseguimento da flim nel cuore di Milano. Tre persone sono state fermate dai carabinieri in via Gattamelata zona Fiera, nella mattinata di oggi martedì 6 settembre. Tutto è iniziato poco prima delle 9 in viale Certosa quando i carabinieri hanno cercato di fermare una Bmw station wagon con a bordo 4 persone. L'automobile, tuttavia, ha tirato dritto imboccando l'arteria stradale che dalla periferia porta all'imbocco del tunnel di via Gattamelata dove, dopo aver urtato 3 auto in coda, si è ribaltata.

Milano, inseguimento nel tunnel di via Gattamelata. La caccia all'uomo da parte dei carabinieri in presa diretta pic.twitter.com/06p47jMvvW — Local Team (@localteamtv) September 6, 2022

I 4 uomini a bordo sono riusciti a uscire dall'abitacolo e sono dunque fuggiti in direzione di Casa Milan attraversando tutto il tunnel; proprio davanti alla sede della società calcistica sono stati fermati 3 dei 4 passeggeri dell'automobile (al termine di una colluttazione con le forze dell'ordine).

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 15:58

