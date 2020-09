Insegue un borseggiatore e lo colpisce con un pugno in faccia: trentenne finisce in coma

Haall'interno della metropolitana rossa di Milano, ma un uomo lo ha fermato e lo ha colpito con un pugno,. Un ragazzo di 30 anni è ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un passeggero alla fermata Sesto Primo Maggio, nel comune di Sesto San Giovanni. L'episodio è avvenutoSecondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sesto, il 30enne sarebbe stato colpito da un uomo perché poco prima avrebbe tentato di rubare la borsa a un'altra passeggera. L'aggressore, che è scappato prima dell'arrivo dei militari, sarebbe quindi intervenuto per bloccare il presunto borseggiatore e lo avrebbe centrato con un unico pugno al volto. Al momento i carabinieri stanno ascoltando i testimoni e visionando le telecamere dell'impianto di sorveglianza.