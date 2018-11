Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Milano, in(zona Lorenteggio): unoche percorreva la corsia preferenziale, intorno alle 15.20, hache stava attraversando la strada, all’angolo con piazza Bolivar. Sia l’uomo alla guida del motociclo, sia il pedone sono rimasti feriti in modo serio.Soccorsi da tre ambulanze e da un’auto medica, entrambi sono finiti al pronto soccorso: l’uomo alla guida, un 36enne, è stato portato al Niguarda in codice rosso con traumi al volto, alla schiena e ad una gamba, mentre il pedone, un 38enne, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Carlo.