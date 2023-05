Incidente all'alba, schianto frontale tra due auto: morti un giovane di 18 anni e una ragazza di 24

di Redazione web

Incidente mortale a Turbigo, nel Milanese. Due persone, un giovane di 18 anni e una ragazza di 24, sono rimaste uccise in un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 7. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La causa della tragedia, a una prima ricostruzione, sembra sia dovuta a uno scontro frontale tra due auto.

Auto taglia la strada al centauro: impatto violentissimo e moto spezzata in due, morto 39enne

Fidanzatini morti nell'incidente in autostrada, è deceduto anche il fratello di Jemila: il bimbo aveva 8 anni

L'incidente a Turbigo

L'incidente si è verificato su un incrocio della statale 341. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi e il ferito dell'abitacolo delle vetture. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, che dovranno stabilire la dinamica dello schianto.

Un morto ad Assisi

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA