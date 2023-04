Incidente, si schianta con la moto contro un albero: 21enne muore a duecento metri da casa

Tragedia nel pomeriggio di oggi - lunedì 3 aprile - a Levate, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 21 anni, C.L. è morto schiantandosi con la sua moto Ducati Monster contro un albero. L'incidente attorno alle 17.30 mentre il giovane percorreva viale Italia mentre tornava dal lavoro. Il ragazzo ha perso la vita a duecento metri da casa.

La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello schianto

La polizia stradale di Treviglio ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dello schianto. I soccorsi al giovane da parte del 118, benché tempestivi, non sono stati sufficienti a salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 21:36

