Incidente nel cuore di Milano: pauroso schianto in corso Sempione, l'auto rimbalza sul marciapiede

di Redazione web

Incidente stradale nel pomeriggio a Milano. In Corso Sempione pauroso schianto all'incrocio con via Domodossola: l'auto rimbalza sul marciapiede. Per fortuna in quegli attimi nessun pedone era fermo al passaggio pedonale.

Sul posto le ambulanze per soccorrere i feriti: al momento non si conoscono le loro condizioni. A scontrarsi sono state una Mercedes e una Volkswagen Polo, finita sopra il marciapiede. Tram bloccati lungo tutto corso Sempione.

news in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 18:02

