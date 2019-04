Undici bambini tra i 10 e i 3 anni sono rimasti coinvolti in un incidente nel Lodigiano, in località San Martino in Strada poco dopo le 8 e mezza del mattino. I bimbi viaggiavano su uno scuolabus. Tre di loro sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso di Lodi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica.



