Incidente in scooter a Milano: due morti nello schianto contro lo spartitraffico. Il giallo della dinamica

Un uomo e una donna di 40 e 31 anni di Settimo Milanese sono morti nella serata di ieri cadendo con il loro scooter in via Novara, alla periferia di Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo, l'incidente non sarebbe stato causato da altri mezzi. I due avrebbero perso il controllo dello scooter 125, e sarebbero finti contro uno spartitraffico. Si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale.

Due morti a Milano: il giallo della dinamica

Lo scooter Kymco 125 - probabilmente guidato dal 40enne - si è schiantato prima contro lo spartitraffico centrale e poi, con le due vittime già a terra, contro un segnale stradale e un semaforo.

La dinamica esatta è ancora un mistero visto che non risulta coinvolto nessun'altro mezzo: il giallo potrebbe essere risolto dalle telecamere della zona

