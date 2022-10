Incidente in motocross, morto un ragazzo di 16 anni: la tragedia durante una gara nel bresciano

Grave incidente durante una gara regionale di motocross a Rezzato, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo una brutta caduta, con le altre moto che lo avrebbero travolto: ricoverato in ospedale in condizioni disperate, purtroppo non ce l'ha fatta. Durante la gara il sedicenne è stato coinvolto con altri partecipanti in un incidente e probabilmente una moto lo ha investito.

Stando a una prima ricostruzione, scrive il Corriere della Sera, la caduta è avvenuta poco dopo l'inizio ella gara: all'altezza della prima curva c'è stata una collisione tra cinque moto, con tutto il gruppo di motociclisti che è caduto. In quattro si sono rialzati, tranne il sedicenne che è rimasto esanime a terra: è stato soccorso prima dai presenti, poi dagli operatori del 118, che lo hanno portato d'urgenza in ospedale, dove il suo cuore si è fermato.

