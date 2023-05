Bimba di 5 anni muore, l'incidente choc: «Sbalzata fuori dal finestrino dell'auto del nonno, è finita contro un palo»

di Redazione Web

Brutto incidente e tragedia a Vigevano, in provincia di Pavia. Una bambina di appena 5 anni è morta dopo lo schianto tra l'auto del nonno, una Honda Jazz, e un'altra vettura, una Lancia Y: in seguito allo scontro la piccola è stata sbalzata dal finestrino dell'auto, secondo una prima ricostruzione della polizia locale. La macchina del nonno è stata centrata sulla fiancata dal lato del passeggero.

Parapetto rimosso per i lavori: Patrizia precipita dal balcone di casa e muore. Le telecamere riprendono tutto

Laura e Claudia, uccise sull'A4: «Il guidatore aveva psicosi da fine del mondo. Le ha travolte a 150 km/h»

Bambina di 5 anni muore

La bambina era ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo l'incidente: era seduta sul sedile posteriore dell'auto. Lo schianto è stato violentissimo: la piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino, aperto. Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118. Tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente, la bambina e i due conducenti, sono state portate in ospedale, due a Vigevano e uno al San Matteo di Pavia.



La piccola ha cessato di vivere oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Inutili i tentativi dei medici di salvarla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba si trovava sul sedile posteriore della vettura quando, all'altezza dell' incrocio fra via Mentana e via Quarto, si è verificato lo schianto. Il finestrino accanto a lei era aperto.



In conseguenza dell'urto, molto violento, la bambina è stata sbalzata fuori ed ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA