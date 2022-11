Incidente monopattino a Milano, Purcaro (Dekra): «Urgono misure per garantire la sicurezza stradale»

“L’incidente avvenuto a Milano, in cui un ragazzo di 16 anni è caduto da un monopattino elettrico, sbattendo la testa sull’asfalto e finendo in coma nel reparto di terapia intensiva del Policlinico dimostra, ancora una volta, il rischio legato all’uso di tali mezzi di trasporto. L’ultimo Decreto recante la normativa relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, non basta a scongiurare l’alto rischio che questi mezzi rappresentano su strada. E’ necessario dunque che il tema della sicurezza stradale sia al centro dell'azione del Governo con il fine di rendere più sicure le nostre strade e l'uso dei monopattini, con l’obbligo del casco per ridurre ed evitare incidenti, valutare nuovi limiti sulla velocità, realizzare parcheggi dedicati e inserire una assicurazione obbligatoria per chi utilizza tali mezzi”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Executive Vice President CEEME Region DEKRA Group, in merito all’incidente a bordo di un monopattino in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni, a Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 17:53

