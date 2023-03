Incidente a Milano, gravissimi due ragazzi. Lo schianto choc contro un muro di recinzione: «L'auto accartocciata»

di Redazione Web

Brutto incidente nella notte nel milanese a Robecco sul Naviglio. Un'auto si è schiantata contro un ostacolo e i quattro ragazzi a bordo sono rimasti feriti: uno di loro, un ragazzo di 19 anni, è in condizioni molto gravi in ospedale. L'incidente si è verificato la notte scorsa nel paese alle porte di Milano.

Il ferito in condizioni più critiche è un ragazzo di 19 anni che è stato intubato e portato all'ospedale NIguarda di Milano dove si teme per la sua vita. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri di Abbiategrasso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che sono intervenuti con vari mezzi e un elicottero, anche i vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco di Milano, la vettura si è schiantata contro un muro di recinzione di uno stabile. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i feriti dall'auto il cui abitacolo si era accartocciato.

Erano a bordo di una Audi A3 che nell'imboccare una curva a gomito è andata andava a sbattere frontalmente contro il muro di un'abitazione, distruggendo anche il cancello, i quattro giovani rimasti feriti la notte scorsa a Robecco sul Naviglio (Milano). Il più grave è un 19enne trasportato all'ospedale Niguarda Milano per gravi lesioni lesioni agli arti e agli organi interni; è ricoverato rianimazione ed è in pericolo di vita. Il conducente, 25 anni, è in ospedale a Monza, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e non è più in pericolo di vita. Anche per gli altri due, un 29enne all'ospedale di Legnano, sottoposto anch'egli a intervento chirurgico e un 21enne all'ospedale San Carlo di Milano non si teme per la loro vita.

