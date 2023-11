Incidente a Milano: chi sono le vittime dello schianto sulla strada per l'aeroporto di Linate

di Mario Landi

Emergono i primi dettagli sul gravissimo incidente stradale con due morti che si è verificato questa mattina, intorno alle 5.20, in viale Forlanini sulla strada che porta all'aeroporto di Linate a Milano. Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale, un primo veicolo, guidato da un giovane sui venticinque anni di Cinisello Balsamo, avrebbe urtato a forte velocità l'auto che lo precedeva, con a bordo una famiglia.

Sarebbe positivo all'alcoltest il guidatore che questa mattina, intorno alle 5.20, ha provocato il primo dei due tamponamenti in viale Forlanini a Milano. L'uomo sarebbe un giovane di circa venticinque anni, residente nel comune di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Lo apprende l'Adnkronos. Nell'incidente, hanno perso la vita due giovani e sono rimaste ferite diverse persone, tra cui una bambina.

Le vittime, chi sono

Il giovane sarebbe stato in compagnia di una donna. Il ragazzo sarebbe stato sottoposto all'alcoltest e sarebbe risultato positivo. Dopo qualche minuto dal primo tamponamento, è sopraggiunta un'altra vettura, guidata da due giovani nati tra il 1995 e il 1999. Questa si sarebbe scontrata con l'auto della famiglia, nel frattempo scesa e messa in salvo.

I due giovani sono morti: uno sul colpo, l'altro poco dopo al San Raffaele. I feriti dell'incidente sono stati smistati tra gli ospedali Niguarda e il San Raffaele.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia locale la prima delle tre auto coinvolte nell'incidente avvenuto all'alba a Milano ha tamponato a grande velocità le altre due vetture che la precedevano.

Erano in sei sulla Peugeot piombata sulle altre due auto

Erano tutti giovani tra i 18 e 26 anni e viaggiavano in 6 su una Peugeot i giovani che sono stati coinvolti nel grave tamponamento di questa mattina in viale Forlanini a Milano con tre auto. Sulla Peugeot c'erano i due ragazzi che sono morti, l'autista di 26 anni deceduto sul colpo per il grave schianto, e il 24enne che era stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele e che è morto lì circa un'ora dopo. In quella stessa auto viaggiano altre quattro persone che si trovavano probabilmente sui sedili posteriori e che rientravano a casa dopo un party di Halloween. Le altre due vetture coinvolte sono una Golf che sarebbe l'auto che ha provocato l'incidente dove viaggiavano l'uomo positivo all'alcol test, su cui si stanno facendo degli accertamenti, e una donna, e ancora non è chiaro se su questa auto c'erano altre persone. La terza auto coinvolta è una Opel dove viaggiava la famiglia rimasta illesa dopo il tamponamento subito dalla Golf che era arrivata a grande velocità, la mamma e il papà di 48 anni e una bimba di 8 anni rimasti illesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA