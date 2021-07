Incidente sul lavoro, operaio cade da due metri di altezza e batte la testa violentemente. Le sue condizioni sono disperate

Un operaio di 65 anni ha avuto un incidente sul lavoro ed è rimasto gravemente ferito. L'uomo stava lavorando all'interno dellìUniversità statale di Milano quando è caduto da un'altezza di circa due metri battendo violentemente la testa.

L'operaio si trovava su un trabattello per svolgere dei lavori all'interno dell'ateneo quando, per cause in via di accertamento, è rovinato al suolo battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico d'urgenza e in codice rosso con le manovre di rianimazione per tutto il tragitto, ma le sue condizioni restano disperate. Saranno i rilievi degli agenti della questura di Milano ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

