Incidente sul lavoro: operaio precipitato da una passerella a sei metri dal suolo

Tecnico muore folgorato in una cabina elettrica: dramma sul lavoro alla vigilia di Natale

Venerdì 3 Gennaio 2020, 11:18

Grave incidente sul lavoro a Lainate, in provincia di Milano, nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio. Unitaliano di 42 anni è precipitato da sei metri, riportando diverse ferite. L'infortunato è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero, tanto che non si esclude il pericolo di vita.L'si è verificato intorno alle 14:30, nella ditta Rottami Metalli Italia S.p.A. di via Fangio 11 a. Sul posto sono giunti il 118, con due ambulanze e l'elicottero, la polizia locale e i tecnici Ats, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbeda una passerella, ad un'altezza di circa sei metri dal suolo. All'arrivo dei soccorsi nell'azienda che si occupa di raccolta, lavorazione e riciclaggio di rifiuti ferrosi, l'operaio pare fosse cosciente. Tuttavia, avrebbe riportato gravi ferite al torace e al bacino.