Incidente a Iseo: Federico Doga, 16 anni, travolto e ucciso da due auto era una promessa del rugby

Il mondo del rugby in lutto per la morte di Federico Doga: il 16enne è stato travolto ieri sera a Iseo, nel Bresciano, da due auto ed è morto sul colpo, era una promessa del rugby. Il giovane giocava infatti nella squadra del Rovato, paese dove frequentava anche la terza superiore del liceo economico-sociale dell'istituto Lorenzo Gigli di Rovato.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio a Comezzano Cizzago, dove il 16enne viveva con la famiglia. Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla scuola, dal Rovato Rugby, e anche dal Rugby Parabiago, di cui il padre è Direttore Tecnico.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, Federico ha attraversato la strada di via Roma, una strada centrale, in un tratto senza strisce pedonali e, da quanto si è capito, non molto illuminato. Una prima auto, una Punto nera guidata da un 39enne, lo ha colpito, ma subito dopo ne è arrivata un'altra in direzione opposta, una Mbw con a bordo una famiglia bergamasca, che lo ha investito una seconda volta. L'impatto è stato devastante, e le due auto si sono poi scontrate tra loro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 16:44

