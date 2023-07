Incidente nel Milanese, ubriaco al volante investe due ragazzi di 15 anni in bici: uno è morto, gravissima la coetanea

di Redazione web

Tragico incidente nella notte a Garbagnate Milanese: due ragazzi di 15 anni sono stati travolti mentre erano in bici. I carabinieri della locale hanno arrestato per omicidio stradale un romeno 32enne. Alle 23 circa di ieri sera sono intervenuti per un incidente stradale in via Kennedy a Garbagnate, nel corso del quale l'arrestato, a bordo di un furgone, aveva investito due giovani che stavano attraversando la strada sulle strisce in sella ad una bicicletta.

Trasportati al Niguarda, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale

I due giovani, un ragazzo ed una ragazza entrambi 15enni della zona, sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all'ospedale «San Gerardo» di Monza e al «Niguarda» di Milano.

Disposta l'autopsia sul corpo della giovane vittima

L'investitore, che si trovava a bordo di un furgone, è stato portato dai carabinieri di Rho ( Milano) nel carcere di San Vittore a Milano in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, che ha anche disposto l'autopsia sul corpo della giovane vittima.

