Incidente sull'autostrada Milano-Torino: morti quattro giovani pakistani. Due feriti, uno è grave

Grave incidente sull'autostrada A4 Milano-Torino: sono quattro i morti (tutti uomini) e due i feriti (di cui uno grave) per uno schianto tra un furgone e un'automobile. Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana e tra i 30 e i 35 anni di età: l'auto su cui erano a bordo è stata tamponata da un furgone lungo un rettilineo ma la dinamica è ancora in corso di accertamento.

Leggi anche > Milano, incendio in casa: donna di 89 anni morta carbonizzata

Un altro uomo di 30 anni è stato trasportato con numerosi traumi in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre il conducente del furgone, di 49 anni, è stato trasferito per accertamenti in codice verde all'ospedale di Magenta. Il traffico è tornato regolare in direzione di Torino, mentre al momento è stata riaperta una corsia in direzione di Milano. L'incidente è avvenuto alle 9.45 all'altezza di Marcallo con Casone (Milano), poco prima dell'uscita di Arluno. Sul posto numerose ambulanze, i vigli del fuoco e la Polstrada di Novara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA