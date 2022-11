Incidente con l'auto e vola fuori dall'abitacolo: Davide trovato morto in strada

Questa notte alle 2,30, in un incidente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, è morto un 41enne residente in paese, Davide Ghisoni. Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Lancia Musa lungo il rettilineo della provinciale che da Pandino porta in paese e si è ribaltato più volte.

Sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato ritrovato cadavere a fianco del veicolo. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Crema e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 13:40

