Esce di strada e si schianta contro un muretto, insegnante morta: Marta aveva 45 anni

Erano da poco passate le una di notte, quando è avvenuta la tragedia nel Pavese. Marta Merli, un'insegnante di 45 anni, è morta mentre si trovava alla guida della sua Opel Corsa. La donna stava rientrando a casa, a Mezzana Rabattone in provincia di Pavia, quando è uscita di strada perdendo la vita.

Incidente nella notte: Marta Merli muore nello schianto

L'incidente è successo poco dopo l'una di oggi, sabato 29 aprile, sulla Sp30, all'altezza dell'oasi dell'Airone. Per i carabinieri della stazione di Gambolò, intervenuti sul posto per i rilievi, si è trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. I soccorsi, giunti sul posto, hanno trovato la giovane donna ormai priva di vita e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai rilievi dei carabinieri, l'auto uscendo di strada è andata a schiantarsi contro il muretto di un fossato. Un impatto violento che non ha purtroppo lasciato scampo alla donna. La donna insegnava storia e geografia all'istituto comprensivo Acerbi di Pavia.

