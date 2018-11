Incidente tra aereo e furgone a Linate, Ghali tra i passeggeri a bordo filma tutto

Linate, furgone urta aereo Alitalia pronto al decollo: un ferito, giù dal jet i 66 passeggeri

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'era anche il rapper milanesetra la settantina di passeggeri a bordo dell'che, questa mattina , si ècon unche trasportava generi alimentari all'aeroporto di. Il giovane rapper, tramite, ha raccontato l'attesa dei passeggeri che attendevano di partire perma che sono rimasti bloccati a bordo.«Ci siamo scontrati con un camion che trasporta verdure. Ora siamo fermi a bordo, ma forse ci faranno scendere», racconta, che poi per ingannare l'attesa gioca e scherza con un bambino. Il rapper è atteso a Napoli per un concerto, ma raggiungerà il capoluogo partenopeo più tardi del previsto.L'incidente nello scalo milanese è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. Il jet bimotore, volo AZ 1285 per Capodichino, che era fermo in attesa di raggiungere la pista di decollo, sono state fatte scendere e la partenza dell'aereo è stata posticipata di un paio d'ore. Unico ferito, secondo la ricostruzione del 118, il conducente del furgone.