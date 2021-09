Incidente sull'A4, tir si ribalta: autostrada chiusa, traffico in tilt e un ferito

Traffico in tilt e un ferito. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba sull'autostrada A4. Un tir con rimorchio, carico di alluminnio, si è ribaltato al chilometro 163 nel tratto tra Bergamo e Capriate, in direzione Milano.

Nell'incidente, di cui ancora si devono capire le dinamiche precise, è rimasto coinvolto un uomo di 55 anni, con molta probabilità l'uomo era alla guida del mezzo pesante. Fortunatamente il 55enne non dovrebbe aver riportato ferite gravi: i mezzi di soccorso sono arrivati per un'emergenza di codice giallo, ma non hanno dovuto trasportare l'uomo in ospedale.

Per il traffico, invece, le ripercussioni più pesanti. Per consentire le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dal tir, che trasportava lingotti di alluminio, è stata chiuso il tratto autostradale tra Bergamo e Capriate.

Pochi minuti dopo le 8:00 Autostrade per l'Italia segnalava poco più di due chilometri di coda in diminuzione nel tratto chiuso e cinque chilometri di coda in aumento dopo l'uscita obbligatoria di Bergamo. Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita a Seriate per poi rientrare in autostrada a Capriate, mentre per le lunghe percorrenze per chi da Brescia è diretto verso Milano si consiglia di percorrere la A35 BreBeMi. Segnalate code anche in direzione opposta, tra Capriate e Dalmine verso Brescia, a causa dei curiosi. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

