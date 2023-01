Milano, incendio in appartamento nella notte: uomo si lancia dalla finestra per salvarsi

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in uno stabile di via Cavezzali, a Milano, dove hanno trovato rifugio in particolare senza tetto. Le fiamme hanno interessato il terzo piano di una palazzina di dieci, spiegano i vigili del fuoco.

Incendio a Milano, a fuoco un palazzo storico di fine '800: paura ma nessun ferito

Incendio nel palazzo, un uomo si lancia dalla finestra

Un uomo, probabilmente preso dal panico, si è buttato dalla finestra dell'abitazione in cui si era sviluppato l'incendio ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove non è in pericolo di vita. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, intervenuti sei mezzi, le fiamme erano state quasi state domate dai condomini che avevano usato le manichette antincendio.

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 10:42

