Milano, incendio al liceo Virgilio e alla media Tiepolo: evacuati quasi mille studenti, ambulanze sul posto Paura in mattinata per un principio di incendio in una scuola in zona Porta Venezia-Città Studi







di Redazione web Paura in mattinata a Milano: un principio di incendio nell'edificio che ospita il liceo Virgilio e la scuola media Tiepolo in piazza Ascoli, a due passi da porta Venezia, ha causato l'evacuazione di un migliaio di studenti attorno alle 11. Incendio alla scuola media Tiepolo di Milano: studenti evacuati A quanto pare un malfunzionamento della caldaia al terzo piano della scuola ha provocato una nuvola di fumo che è salita fino ai piani alti. Sono stati gli stessi ragazzi della scuola durante la pausa di metà mattina a lanciare l'allarme. Immediato è scattato il piano di evacuazione. Accompagnati dagli insegnanti, sono usciti rapidamente dalla scuola: nessun ferito o intossicato risulta al momento. Il dirigente scolastico del liceo Virgilio Roberto Garroni ha disposto l’evacuazione degli studenti che sono oltre un migliaio (il Virgilio è la scuola più popolosa di Milano e in due sedi arriva a 2 mila alunni). Uguale decisione per la media Tiepolo. Stando ai primi accertamenti, il guasto alla caldaia sarebbe dovuto alla foratura di un tubicino che avrebbe provocato uno svernamento di gasolio. «Mentre facevamo la pausa - raccontano gli stessi studenti della Tiepolo evacuati nel prato antistante la scuola in piazza Ascoli - abbiamo visto una nuvola di fumo salire dalle finestre. A quel punto abbiamo avvisato i prof e siamo quasi subito usciti in strada». Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, muniti di autoscala, le volanti della polizia, ambulanze. Bloccata la strada e deviati i tram in transito. #Milano, incendio alla #scuola media Tiepolo: evacuati quasi mille studenti https://t.co/I8yTpOdDJL — Leggo (@leggoit) December 1, 2022 Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 14:03

