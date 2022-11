Doppio incendio a scuola durante le lezioni, evacuato l'Itis Galileo Galilei a Milano

Incendio all'istituto Itis Galileo Galilei in via Paravia, in zona San Siro a Milano. I focolai divampati nella scuola superiore intorno alle 10.30 di stamattina sono due: uno al terzo piano e uno nel sotterraneo.

L'incendio scoppiato durante le lezoni ha portato all'evacuazione dell'istituto, dove sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco. Non risultano feriti né intossicati, come confermato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 11:32

