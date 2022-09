San Giuliano Milanese, incendio all'impianto petrolchimico: sei feriti, uno è grave. Maxi nube di fumo: «Tenete le finestre chiuse»

Fiamme alte decine di metri, esplosioni e una densissima nube di fumo: un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese, periferia sud di Milano, nell'azienda chimica Nitrolchimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul posto sono presenti 14 mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

L'incendio, secondo le prime informazioni, è partito dalla ditta Tomolpack e si è andato estendendo alle ditte vicine, compresa quella di via Monferrato.

Bruciano migliaia di litri di solvente

L'incendio divampato nell'impianto della Nitrolchimica di San Giuliano Milanese sta bruciando migliaia di litri di solvente. È quanto si apprende dai soccorritori presenti sul posto. I vigili del fuoco, al lavoro con un centinaio di uomini, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre le forze dell'ordine presidiano l'area.

Il campionamento dell'aria viene effettuato anche con un elicottero, per valutare dove il vento stia trasportando il fumo.

Sei feriti, sono dipendenti dell'azienda

Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo gravi, nell'incendio divampato questa mattina in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese. Si tratterebbe di dipendenti dell'azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave.

È in corso un vasto incendio nell'azienda Nitolchimica di San Giuliano Milanese, con sviluppo di una fitta nube di fumo nero. Attivata alle 10.35 la squadra di emergenza di Arpa Lombardia si sta recando sul posto. Leggi tutti gli aggiornamenti: https://t.co/b09DuqD0TB pic.twitter.com/iTxItllLto — ARPA Lombardia (@arpalombardia) September 7, 2022

Le origini del rogo

Il rogo, come riportato dall'agenzia Arpa, si è sviluppato intorno alle 10. Alle 10.35 è stata attivata la squadra di emergenze di Arpa Lombardia che è al momento sul posto per valutare il livello di contaminazione atmosferica e il rischio chimico.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell'incidente e i relativi impatti ambientali. La colonna di fumo, alimentata dai solventi, è visibile a chilometri di distanza e la raccomandazione è quella di tenere le finestre chiuse.

Mercoledì 7 Settembre 2022

