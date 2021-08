Milano, incendio distrugge grattacielo di 15 piani. Sul posto il sindaco Sala: «Per ora nessuna segnalazione di vittime»

«Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti»: è quanto ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto in via Antonini sul posto dove si è sviluppato un grosso incendio. «Una ventina di persone sono uscite senza problemi - ha aggiunto - ora i vigili del fuoco entrano casa per casa sfondando le porte per vedere se qualcuno è rimasto dentro. Siamo positivi rispetto al fatto ci sia stato tempo uscire ma finchè il controllo non viene fatto non possiamo esserne certi».

«Ho visto dei vigili del fuoco con le mani ustionate, stanno svolgendo un encomiabile lavoro, come sempre». il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha riferito ai giornalisti dopo un sopralluogo in via Antonini dove è in fiamme un palazzo di 15 piani.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 19:57

