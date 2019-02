Brucia palazzo storico in pieno centro: 100 evacuati tra le fiamme e il fumo

I pompieri sono entrati prima nella sede di via Turati 18 nello storico edificio che ospita le sedi di Valentino e Loro Piana. Un rapido sopralluogo li ha però convinti che l'epicentro di fumo e fiamme fosse nell'edificio a fianco, in largo Donegani 2.

Le fiamme si sono sprigionate nella parte più alta del palazzo, vicino alla stazione metro Turati. La strada è chiusa, ci sono ambulanze e vigili del fuoco sul posto.

