Monza, incendio nella fabbrica di mascherine: merce ridotta in cenere, ipotesi corto circuito

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in una ditta tessile di proprietà cinese, la App srl, in cui si producono soprattutto mascherine chirurgiche in via Fermo a Monza. Le cause, stando ai carabinieri, sono ancora da accertare ma non si esclude un corto circuito elettrico che ha poi interessato un notevole quantità di merce imballata, andata in cenere. Non vi sono stati feriti.

Spento alle prime luci dell’alba l’#incendio che nella notte aveva coinvolto un capannone aziendale in via Fermi, a #Monza.

In corso la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio #26settembre pic.twitter.com/VcR196uLnf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 26, 2021

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, poi sarà valutata anche le stabilità della struttura. Alcune persone che abitano al piano sopra l'azienda non hanno riportato conseguenze.

