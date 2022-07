Incendio a Milano, a fuoco un appartamento: una persona in gravi condizioni

Un brutto incendio si è sviluppato a Milano in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Vespri Siciliani, nella periferia Ovest del capoluogo lombardo. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco con autobotte ed autoscala. Secondo le prime informazioni del 118, una persona è stata trovata in arresto cardiaco ed è stata soccorsa mentre altre otto sono in valutazione sul posto perché hanno inalato i fumi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 15:22

