Incendio in via Quintiliano, a fuoco una palazzina. Al lavoro 5 squadre dei Vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato stamani al quarto e quinto piano di una palazzina in disuso in via Quintiliano a Milano. Le fiamme hanno coinvolto materassi e rifiuti delle persone che vivevano all’interno dello stabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti 5 mezzi dei Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia di Stato.

Il palazzo negli anni è diventato un ricovero per i senzatetto

Il palazzo negli anni è diventato un ricovero per i senzatetto. Per il momento non risultano feriti o intossicati. Le fiamme si sono svilppate al quarto e quinto piano della struttura sgomberata nel

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 14:58

