Incendio a Milano, due gattini intrappolati salvati dopo 24 ore dai vigili del fuoco

Respirano male ma sono ancora sani e salvi. A 24 ore dal terribile incendio della torre di via Antonini a Milano, sono stati ritrovati ancora in vita due gattini che abitavano con la loro famiglia al settimo piano del grattacielo. A trovarli, una volta spente le fiamme, i vigili del fuoco che hanno ricevuto gli applausi dei presenti.

I felini, messi in una borsa e stretti tra le braccia delle ritrovate padrone, sono stati portati in una clinica veterinaria. Piene di gioia, le prime parole delle due donne ai giornalisti lì presenti, sono state: «Respirano male». E ha aggiunto: «Mi sento in colpa terribilmente per non averli salvati», ripeteva la capofamiglia ai microfoni della tv, mostrandosi mortificata per non essere riuscita a portare con sé anche i felini quando è uscita dalla sua abitazione per scampare alle fiamme.

Ma la lunga attesa non è stata vana: grande festa per il lieto fine. «Per loro c'è posto dalla nonna», dice la figlia della donna, mentre corre dal veterinario per le prime cure.

Durante la notte era stato portato in salvo dai vigili del fuoco di Milano anche un altro gatto, ma purtroppo sono tanti i cani rimasti intrappolati nell'edificio in fiamme senza trovare scampo.

