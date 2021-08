Incendio a Milano, in un video il segreto del rogo nel grattacielo: «In pochi minuti c'è stato un effetto fiammifero»

Tra le ipotesi sull'innesco del terribile incendio di ieri a 'Torre dei Moro' in via Antonini, a Milano, c'è anche quella di un cortocircuito che potrebbe essersi sviluppato al 15esimo piano, dove si sono originate le fiamme, come dimostra un video agli atti dell'inchiesta realizzato da un residente della zona.

«​Confermo che le fiamme sono partite dal quindicesimo piano. Sembra che la famiglia non ci fosse da due settimane come mi ha detto il custode». E' quanto dichiarato da Augusto Bononi, l'amministratore del condominio di via Antonini che è andato a fuoco ieri a Milano. «Sull'innesco dell'incendio lo stanno verificando le autorità - ha concluso -, da quello che si vede dai video sarebbe interno all'appartamento».

Come precisato dagli inquirenti, al momento, non è possibile avere risposte precise sulle cause del maxi rogo. Da Roma, intanto, per condurre le indagini sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco.

Gli abitanti del palazzo di via Antonini descrivono la violenza dell'incendio che ieri ha distrutto le loro case paragonando la facciata del palazzo che ha preso fuoco in 30 minuti a «un fiammifero» o «un fazzoletto imbevuto di alcol».

Alcuni degli inquilini hanno dormito in un hotel questa notte a pochi metri da quella che era la loro casa e ancora oggi non si spiegano come possa essere accaduto e chiedono che vengano stabilite presto le responsabilità. Silvana e Carmelo hanno fatto a piedi le scale che li separavano dall'uscita appena hanno avvertito l'odore e visto il fumo che si propagava nelle scale del palazzo. «Abbiamo fatto le undici rampe di scale di corsa - hanno spiegato -. Siamo scesi e abbiamo visto che c'erano delle fiamme al quindicesimo piano. In meno di mezz'ora anzi in pochi minuti c'è stato un effetto fiammifero. Io spero che la magistratura indaghi velocemente perché noi siamo rimasti senza casa. Un palazzo che ha dieci anni è finito così. Noi condomini vogliono una sorta di giustizia».

