Fiamme a Milano, a fuoco un capannone pieno di rifiuti: allerta nube tossica

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato questa sera intorno alle 20.30 nell'area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi.

Il rogo è ora sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni.

#14ott 22:00 #Milano, dalle 20:45 #vigilidelfuoco impegnati in via Dante Chiasserini nel quartiere Quarto Oggiaro, per l'incendio di un capannone industriale. Interrotta l'adiacente linea ferroviaria Milano-Novara. Al momento non risultano persone coinvolte pic.twitter.com/8rlx3LjH1R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 ottobre 2018



Nell'incendio scoppiato questa sera è rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Sul posto ci sono un'ambulanza e un'automedica del 118.



Molti i furgoni presenti nel deposito interessato dal rogo, molti dei quali sono già stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo è risultata visibile per ore da molti punti della città, anche a vari chilometri di distanza.