Milano, incendio in zona Corvetto: colonna di fumo nero, vigili del fuoco sul posto

Incendio e paura a Milano. Un vasto rogo si sta propagando in zona Corvetto, in via Fabio Massimo, nel capoluogo lombardo: i Vigili del fuoco sono impegnati con una decina di automezzi a domare le fiamme, che hanno interessato orti e una carrozzeria. Il rogo - a quanto riferiscono i vigili del fuoco - non ha causato feriti, né costretto qualcuno ad evacuare.

I mezzi dei vigili del fuoco stanno ancora operando, impegnati a spegnere del tutto l' incendio che è divampato in un'area di orti, carrozzerie e officine. A bruciare sono stati principalmente il verde, pneumatici e altri materiali di carrozzeria, fanno sapere i vigili del fuoco, annunciando anche che Arpa interverrà per campionare l'aria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 16:05

