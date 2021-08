Incendio Milano, i condomini vogliono parlare con il sindaco: «Abbiamo perso tutto»

«Vogliamo parlare con il sindaco». E' questa la richiesta dei condomini della Torre dei Moro di via Antonini, il grattacielo andato in fumo domenica a Milano. Questa mattina le 70 famiglie che nell'incendio hanno perso casa si sono riunite in una palestra affittata per l'occasione per un'assemblea straordinaria.

«Abbiamo composto una commissione di esperti, in cui io mi occuperò della comunicazione - spiega Mirko Berti, uno degli inquilini - per affrontare i tanti problemi che abbiamo. Vogliamo parlare con il sindaco perché, va bene la gestione emergenziale, ma abbiamo bisogno di un dialogo con l'amministrazione comunale. Stiamo affrontando noi tutte le spese e abbiamo bisogno di tutto, da un tetto sopra alla testa a vestiti e pc per lavorare perché abbiamo perso tutto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 22:58

