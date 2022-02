Incendio e altissima colonna di fumo in cielo visibile in mezza città

Paura a Milano in mattinata e una altissima colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L' incendio è divampato nella mattinata di mercoledì: in fiamme un furgone, che sembra fosse in sosta e ha preso fuoco in strada proprio davanti alla Casa dello studente in viale Romagna, zona est di Milano.

Nel rogo sono poi rimasti coinvolti altri veicoli che erano parcheggiati e che sono andati in fiamme. Il fumo nero altissimo è stato notato da moltissimi cittadini dai piani alti delle abitazioni.

