MILANO - Un incendio si è sviluppato questa notte in un deposito rifiuti ingombranti dell'Amsa attorno alla mezzanotte in via Riccardo Lombardi, alla periferia nord ovest di Milano. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco e tuttora i pompieri stano lavorando anche non possono accedere all'interno del deposito per spegnere le fiamme. Allertati il 118, anche se non risultano feriti, la polizia locale e l'Arpa, l'ente che si occupa di monitorare qualità dell'aria, poichè, da quanto si prende, si è sviluppata anche una densa coltre di fumo che potrebbe essere a rischio di tossicità.

Da quanto è stato riferito dai pompieri, al momento ci sono ancora tre mezzi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere definitivamente l'incendio che, fortunatamente, è stato contenuto. Le squadre stanno ancora bagnando dall'esterno la montagna di rifiuti, in gran parte mobili accatastati che non possono 'smassarè e rimuovere in quanto è impossibile entrare nel deposito. Il capannone, per via delle fiamme, presenta anche qualche problema di cedimento. Al momento non si sa se ci siano o meno problemi di inquinamento dell'aria per via del fumo provocato dall'incendio: questa mattina comunque al centralino dei pompieri sono arrivate alcune telefonate per segnalare fumo e cattivo odore.