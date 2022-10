di Redazione web

​Milano, incendio in casa in via Lorenteggio: morta un'anziana disabile. L'anziana donna è morta questa mattina a Milano nell'incendio del suo appartamento, al piano terra di uno stabile di via Lorenteggio.

Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo sul posto con quattro squadre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 11:27

