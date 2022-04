Milano, fiamme in piazza San Babila: blackout e paura. Gravi danni alla rete Internet

Tanta paura e disagi per il rogo che, domenica, verso le 22, è scoppiato sotto il livello stradale di piazza San Babila. Ha interessato «i cavi e i sotto servizi di Unareti» all’angolo con corso Venezia, a poche centinaia di metri dal Duomo, causando pesanti disagi.

ROGO Le lingue di fuoco, domate con difficoltà soltanto all’una di notte, da cinque squadre e altrettanti mezzi speciali dei pompieri, hanno completamente bruciato il dehor del San Babila Caffè, mentre il fumo molto denso, che ne scaturito, ha annerito la facciata del palazzo al civico 4 della piazza e ha danneggiato alcuni negozi. Domenica sera è stata chiusa anche la stazione del metrò, con i treni che hanno circolato. I tecnici dell’A2a, però, sono stati costretti a togliere la corrente nell’ampia zona del centro, rimasta senza luce fino all’alba, per proteggere la rete. Fortunatamente nessuno è rimasto ustionato né intossicato.

BLACKOUT INTERNET Con il passare delle ore è partita la conta dei danni che paiono molto più ingenti di quelli visibili a occhio nudo, perché sono andati distrutti centinaia di cavi di fibra ottica con gravi conseguenze alla rete Internet. Infatti, tanti uffici e privati anche ieri erano senza collegamento. I tecnici di varie aziende elettriche erano al lavoro dal mattino con oltre dieci squadre per ripristinare le centraline ma «per centinaia di clienti business - spiega un addetto - la linea Internet è interrotta». E si teme che la piena normalità possa tornare solo nelle prossime ore.

INDAGINE Al momento i tecnici non si sbilanciano sulle cause dell’incendio. Secondo un’iniziale ricostruzione, con gli accertamenti ancora in corso, le prime fiamme sono divampate sotto una grata di fronte allo store della Guess, adiacente al cantiere del metro della M4; poi, sotto una grata vicino al San Babila Caffè, infine, sotto una grata all’angolo con corso Matteotti. «Tre punti distanti, ma collegati dagli impianti», dicono gli esperti. «Non sono state danneggiate né cabine elettriche di media né di alta tensione», spiegano poi da Unareti. Però, le operazioni di «sostituzione della porzione di infrastruttura danneggiata richiedono del tempo».

